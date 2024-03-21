Ahlatcı Çorum FK takım kaptanı olarak bu sezon devre arasında futbolu bırakan Murat Yıldırım Teknik Direktörlük yolunda ilk kursu tamamlıyor.
Futbolu bıraktıktan sonra Teknik Direktör olarak görev almayı planlayan Murat Yıldırım Futbol Federasyonu tarafından 13-22 Mart tarihlerinde arasında Antalya’da açtığı kursa katıldı.
Yarın sona erecek kurs sonunda UEFA B kursunu tamamlayan Murat Yıldırım önümüzdeki aylarda bu kursin ikinci etabınıda tamamladıktan sonra belgeyi almaya hak kazanacak.
Editör: Fatih Battar