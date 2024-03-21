Okul Sporları Yıldızlar Badminton grup birinciliği heyecanı hafta sonunda Çorum’da yapılacak.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yarın yapılacak teknik toplantının ardından hafta sonu yapılacak olan müsabakalar ile başlayacak grup birinciliğinde erkekler ve kızlarda 11’erden 22 takım mücadele edecek.

Erkeklerde Çorum Atatürk Ortaokulu ile birlikte Kırıkkale Tüpraş Ortaokulu, Amasya Abdurrahman Kamil, Kırşehir Akpınar, Ordu Aydınlar, Samsun Galip Öztürk, Sivas Gazipaşa, Yozgat Erdoğan M. Akdağ, Sinop Mehmet Akif Ersoy, Ankara birincisi Mamak Anadolu İmam Hatip ve ikincisi Batıkent Şehit Erdal Çetin Ortaokulu mücadele edecek.

Kızlarda ise Çorum Cumhuriyet Ortaokulu ile Kırıkkale Şehit Mustafa Uğurelli, Amasya Yeşilırmak, Kırşehir Merkez Yunus Emre, Ordu Atatürk, Sivas Mehmet Akif İnan, Yozgat Erdoğan M. Akdağ, Samsun Atatürk, Sinop Atatürk ve Ankara birincisiBatıkenrt Şehit Erdal Çetin ile ikincisi Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu mücadele edecek.