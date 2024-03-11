Çorum’un Alaca ilçesinde Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi’nin öğrencileriyle bir araya gelen Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Anadolu’da Saklı Geleceğin Bilgeleriyle Gelecek Üzerine Bir Konuşma-Geleceğin Teknolojileri” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.



Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Liselerde Bilim Uygulamaları Programı kapsamında Okul Müdürü Dursun Uçar’ın daveti üzerine Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın yaptığı söyleşi programına öğrencilerin yanı sıra öğretmenler, okul idarecileri ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Arslan Arslan da katıldı.



Sohbet havasında yaptığı konuşmasında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, günümüzde sıradan şeyler gibi kullandığımız pek çok teknolojinin bir hayalle başladığı yönünde değerlendirmelerde bulunarak gençlerin hayal kurmaları, hayallerinin peşinden gitmeleri, hayal kurarken de hiç düşünülmemiş yeni ve özgün konular, uygulamalar üzerinden hareket etmelerini tavsiye etti.



Bilim insanlarından örnekler vererek onların hayallerinin peşinde giderken insanlık için sıçrama niteliğinde işlerin ortaya çıkmasına nasıl öncülük ettiklerini örneklerle açıkladı. Anadolu’dan tarihte çok önemli bilim insanlarının çıktığını, günümüzde de aynı şekilde bilim insanlarının rahatlıkla çıkabileceğini, sadece disiplinli ve düzenli çalışmamız gerektiğini dile getirdi.



Geleceğin tasarlanmasında günümüzde var olanların ötesinde, alışılmışın dışında neler yapabileceklerini ve uğraştıkları her ne iş olursa olsun o işe farklı neler katabileceklerini hayal etmelerini söyledi. Seçilecek meslekleri sevmek gerektiği ve o mesleğe farklılık kazandırmanın yollarının aranması gerektiği yönünde düşüncelerini aktardı.



İyi eğitilmiş insana duyulan ihtiyaca vurgu yaparak hiçbir ferdin heba edilemeyeceğini, her ferdin farklı bir kabiliyetinin olduğunu, önemli olanın kişideki yeteneğin keşfi ve farkında olunması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, konuyu kendi hayatından verdiği örneklerle anlattı ve öncü çalışmalarıyla tanınan insanların hayatlarından çarpıcı ve ilgi çekici aktarımlarda bulunarak izah etti.

Köy hayatından şehir hayatına, köy okullarından en bilinen üniversitelere kadar, tarım toplumundan modern ve günümüz toplumuna, eğitimin zaman içerisinde geldiği noktada bilgi üretme, araştırma ve girişimcilik yönlerine, temel bilimlerden uygulamalı bilimlere kadar pek çok konuya değinen Prof. Dr. Böyükata, öğrencilerden gelen sorulara da cevap verdi.



Öğrencilerin ilgi duydukları konularda hayallerini tahrik ederek onları konuşturmaya çalışan ve etkileşimli bir havada konuşmasını genişleten Prof. Dr. Mustafa Böyükata, deniz altında şehir kurmak, devlet başkanı olup yeni bir yönetim biçimi geliştirmek, genler üzerinde çalışılarak ilaçların dışında tedavi yöntemleri ortaya çıkartmak gibi farklı düşünceler üzerinden kritikleri öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirdi.



İlgiyle izlenen toplantının sonunda Okul Müdür Başyardımcısı İbrahim Koç tarafından Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür belgesi takdim edildi ve kendilerini okullarında yine görmek istediklerini ifade etti.

Editör: İhlas Haber Ajansı