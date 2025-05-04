Çorum merkez Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri, tarih ve doğa ile iç içe unutulmaz bir geziye imza attı.

Mustafa Kemal Ortaokulu, 30 Nisan ve 2 Mayıs 2025 tarihlerinde öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Karadeniz’in eşsiz güzelliklerini kapsayan kültürel bir gezi gerçekleştirdi. Doğal ve tarihi zenginlikleriyle öne çıkan bu etkinlik, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağladı.

Gezi programı Uzungöl’de yapılan keyifli bir kahvaltı ile başladı. Ardından Karadeniz’in en önemli tarihi yapılarından biri olan Sümela Manastırı ziyaret edildi. Manastırın tarihi ve mimari özellikleri hakkında bilgi alan öğrenciler, tarihi atmosferi yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Akçaabat’ta tadılan yöresel lezzetler geziye ayrı bir renk kattı. Günün devamında Atatürk Köşkü ve Trabzon Ayasofya Kilisesi ziyaret edilerek Trabzon’un köklü geçmişi gözler önüne serildi.

Hem öğretici hem de eğlenceli geçen bu kültürel yolculukta öğrenciler, Türkiye'nin tarihi mirasına dair farkındalık kazanırken, aynı zamanda arkadaşlarıyla unutulmaz anılar biriktirdi.

Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Duran Kurt, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bu tür kültürel gezilerin öğrencilerimizin gelişimine büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Karadeniz gibi tarihi ve doğal açıdan zengin bir bölgeyi yerinde görmek, çocuklarımızın kitaplardan öğrendiklerini pekiştirmelerine, kültürel mirasımızı daha yakından tanımalarına olanak tanıyor. Öğrencilerimiz hem keyifli vakit geçirdi hem de tarih bilinci ve çevre farkındalığı kazandı. Mustafa Kemal Ortaokulu olarak, bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirerek çocuklarımızın sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz.” dedi