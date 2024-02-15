Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 361. Organize Sanayi Bölgesi olarak tescillenen İskilip OSB’nin, Çorum Özel İdaresi, İskilip Belediyesi ve TSO temsilcilerinin katılımıyla ilk müteşebbis heyet toplantısı yapılacak.

İSİAD Başkan Yardımcısı Fikret Kısar, İskilip OSB’nin Müteşebbis Heyeti Başkanı Çorum Valisi Doç Dr Zülkif Dağlı'nın başkanlığında toplanarak bir dizi kararlar alınacağını söyledi.

Kısar, İskilip OSB’de Ocak ayında jeolojik etüt sondajı ve halihazır haritaları yapılıp onaylandığını, Şubat ayında ise mevzii imar planına başlandığını hatırlatarak, Vali Dağlı’nın ofis çalışmaları yaptırarak kış aylarının boş geçirilmeyeceğini ifade etti.

Kısar, İskilipliler olarak Vali Dağlı’ya müteşekkir olduklarını kaydetti.