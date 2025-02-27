Çorum Özel Elitpark Hastanesi uzman hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Çorum Özel Elitpark Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mutlu Çiçek’i kadrosuna kattı.

MUTLU ÇİÇEK KİMDİR?

Uzm. Dr. Mutlu Çiçek, 1980 yılında Amasya’nın Taşova ilçesi doğdu.

Tıp Fakültesini 1998-2004 yılları arasında Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesinde bitirdi. 2004-2007 yılları arasında pratisyen hekim olarak zorunlu hizmetini yaptı.

2007-2012 yılları arasında Ankara Başkent Üniversitesi'nde Kardiyoloji ihtisasını tamamladı. 2012-2015 yılları arasında Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde, 2015-2016 yılları arasında Çorum Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı. 2017-2025 yılları arasında Kayseri ve Samsun'da çeşitli özel hastanelerde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yaptı.

2025 yılı itibari ile de Çorum Özel Elitpark Hastanesi'nde görev yapmaya başladı.