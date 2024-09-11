Çorum’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini geçen yıl toplam 117 bin 369 kişi ziyaret ederken bunların 68 bin 425’i ücretli 48 bin 944’ü ise ücretsiz ziyaretlerden oluştu. Ayrıca aynı yıl Çorum’da 6 bin 981 müze kart satıldı.

Bakanlığa bağlı Çorum’daki müzelerde eserlerin toplam sayısı 29 bin 509 olurken, bunların 13 bin 334’ü arkeolojik materyal, 2 bin 948’ü etnografik materyal, 4 bin 254’ü sikke, 4 bin 789’u tablet, 4 bin 184’ü ise mühür ve mühür baskısı eserlerden oluştu.

Çorum’da 325 taşınmaz kültür varlığı yer alırken bunların alanlara göre dağılımı ise şöyle oldu:

“Korunmaya alınan sokaklar 2, idari 9, kültürel 74, askeri 8, endüstriyel ve ticari 2, dinsel 84, mezarlıklar 17, sivil mimarlık örnekleri 123, kalıntılar 6.”

İl genelinde toplam 202 sit alanı bulunurken bunların 199 arkeolojik, 3’ü ise kentsel alandan meydana geldi.