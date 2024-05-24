Çorum’da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum Mecitözü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak bildirdi.

Söz konusu depremi değerlendiren Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Arkadaşlar, Amasya-Merzifon/Mahmutlu yöresinde 4,7 deprem oldu. Deprem Mahmutlu yakınında 30 km uzunluğunda doğrultu atımlı fay üzerinde. Bu fay Merzifon fayını 45 derece ile kesiyor. Bu faylar KAF’dan saçaklanan faylar. KAF BURADA DEPREM ÜRETMEZ AMA ondan ayrılan kollar üretme kapasitesine sahip” dedi.