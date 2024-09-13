Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

8 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, Narin Güran'ın annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.

ANNE VE AĞABEY "KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNA İŞTİRAK" İLE SUÇLANIYOR

Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran "Suç delillerini yok etmek", diğer 5 şüpheli ise "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLU SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Şüphelilerden, Narin'in amcası Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran ile kuzeni Melike Güran ve Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.