Arca Çorum FK cumartesi günü Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün öğlen saatlerinde tesis sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki çalışmaya sakatlığı devam eden Geraldo dışında tüm futbolcular katıldılar.

Sakatlığı nedeni ile üç haftadır forma giyemeyen Aleksiç ise takımla birlikte çalışmaya katıldı. Antrenman tesis fitnes salonunda yapılan atüivasyon egzersizleri ile başladı.

Ardından sahaya geçen kırmızı siyahlı takım dar alan oyunlarının ardından önce kısa sonra uzun pas çalışması yaptı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu bu çalışmada futbolculardan isabetli pasın önemine dikkat çekti ve basit top kaybı yapmamalarını istedi. Çorum FK çalışmanın son bölümünde ise kaleli oyun ile tamamladı.

Kaleli oyun sonunda ise kazanan takımı belirlemek için düzenlenen penaltı atışları oldukça renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu.