Futbolda Trendyol 1. Lig'in 17. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Adana Demirspor, Boluspor'u konuk edecek. Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 14.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 17. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

14.30 Adana Demirspor-Boluspor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

13 Aralık Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Serikspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Arca Çorum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor (Diyarbakır)

14 Aralık Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor (Aktepe)

13.30 Erzurumspor FK-Sipay Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor (Van Atatürk)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Sakarya Atatürk)