Futbol Federasyonu Trendyol 1. Ligde 18. ve 19. hafta maç programını açıkladı. Arca Çorum FK ligde son iki hafta maçınıda pazar günü saat 16’da oynayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre bu hafta sonu Sivasspor ile cumartesi günü saat 16’da deplasmanda karşılaşacak olan Arca Çorum FK ligin 18. haftasında ilk yarının evinde oynayacağı son maçta Sakaryaspor ile 21 Aralık pazar günü saat 16’da Şehir Stadyumunda karşılaşacak.

Kırmızı Siyahlı takım ilk yarının son maçında Erzurumspor ile 28 Aralık pazar günü saat 16’da Kazım Karabekir Stadyumunda karşılaşacak ve bu maçın ardından kırmızı siyahlı takım devre arasına çıkacak.