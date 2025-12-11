Çorum FK, Pendikspor maçında yine çirkin ve kötü tezahürattan ceza kuruluna sevk edildi.

Bir kale arkası ve bir maraton bloğuna ceza yolda görülüyor.

Kırmızı Siyahlı takımın pazartesi akşamı evinde oynadığı Pendikspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi. Temsilci raporunda kırmızı siyahlı kulübe para bir kale arkası ve bir maraton bloğuna Sakaryaspor maçında giriş yasağı gelmesi bekleniyor.

Çorum FK’nın rakiplerinden Serikspor ve Keçiörengücü talimatlara aykırılık nedeni ile Ümraniyespor ve Vanspor ise çirkin ve kötü tezahürattan ceza kuruluna sevk edildi.

Vanspor’dan Da Silva kural dışı hareketi nedeni ile kırmızı kart gördüğü için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.