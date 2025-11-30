Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı nedeniyle İznik'te düzenlenen ayine katıldıktan sonra İstanbul'a döndü.

MERYEM ANA PATRİKLİK KİLİSESİ'NE DUA ZİYARETİ

Papa'nın cumartesi sabahındaki ilk durağı Sultanahmet Camisi olurken, ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek Hristiyan cemaat temsilcileriyle bir araya geldi. Papa 14. Leo bugün ise Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ne dua ziyareti yaptı.

MHP'DEN SERT TEPKİ GELDİ

Papa'nın yaptığı peş peşe ziyaretler ve katıldığı ayinler ise Cumhur İttifakı'nda deyim yerindeyse kriz yarattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ziyareti sert sözlerle eleştirdi. X hesabından bir paylaşım yapan Yalçın, "Bilindiği üzere Papa 14. Leo, 27 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihî, hem de dini ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir" dedi.

Yalçın, "Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir. Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN, KURULUŞ ORHAN'IN SENARİSTİNE TELEFON

Öte yandan Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin; ATV'de yayınlanan "Kuruluş Orhan" dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı aradığını da duyurdu.

Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir. Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

BİR TEPKİ DE BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ'NDEN GELDİ

Papa'nın Türkiye ziyaretine MHP'nin ardından bir sert tepki de Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı Büyük Birlik Partisi'nden geldi. X hesabından bir açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici şu ifadeleri kullandı; "1,5 milyar Katoliğin ruhani lideri ve Vatikan'ın ilk Amerikalı Papası olan XIV. Leo'nun ilk yurtdışı ziyareti Ankara oldu. Ardından İstanbul ve İznik…

Büyük Birlik Partisi olarak açıkça ifade edelim: Bu gezinin, sadece "turistik" değil; açıkça "politik" ve "teolojik" bir anlam taşıdığını görmekteyiz. Vatikan'ın klasik apostolik gezi protokolü içinde ilerleyen bu geziyi sırf "kültürel-diplomatik nezaket" ya da "masum bir anma etkinliği" diye değerlendirmeksafdillikten öteye gitmez.

"BU ZİYARET BİR HESAPLAŞMADIR"

İznik ziyaretinin "tarihsel", "dini", "ideolojik" ve doğal olarak "politik" bir anlam taşıdığını düşünüyoruz. Bunu görmeyip sadece bu ziyaret programını "turistik hoşluk" ya da "masum bir anma etkinliği" olarak öne çıkarmak ya tarih bilmezlik ya da bilmezden gelmektir! İznik hiç bir zaman nötr bir mekan olmadı, olmayacak da... Bu ziyaret bir gövde gösterisi olmayabilir; fakat kesinlikle bir "hesaplaşma"dır.

Hem Hristiyan dünyasının kendi iç hesaplaşması, hem de bizim kadim tarihimizle hesaplaşması… Devlet ve Millet olarak paniklemeye gerek yok, ama ayakta uyumanın da alemi yok! Biliyoruz ki, tarih, sembollerle de yazılır. Ve bugün İznik'te bir sayfa daha çevriliyor. Yeter ki aziz Türk devleti ve milleti olarak gözümüzü açık tutalım. Evelallah bunun da üstesinden geliriz."