İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan itiraf geldi. Netanyahu, ''Emri ben verdim'' ifadelerini kullandı. Lübnan, Nasrallah'ın ölümünün ardından 3 günlük yas ilan ederken can kaybı da bini aştı. Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah'a bir darbe daha indiren İsrail, Hizbullah'ın üst düzey yöneticisi Nabil Kauk'un da öldürüldüğünü duyurdu.

LÜBNAN​ ORDUSUNDAN MİLLİ BİRLİK ÇAĞRISI

Lübnan ordusu, İsrail'in ülke vatandaşları arasında bölünme yaşanması için gösterdiği çabalara karşı milli birliğin korunması çağrısında bulundu. X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada ülkenin, tarihindeki "en tehlikeli ve hassas" dönemden geçtiğini belirtti.

Hizbullah​ lideri Hasan Nasrallah​'ın öldürülmesi ve 1000'den fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan İsrail saldırılarına dair "Düşman İsrail, Lübnanlılar arasında bölünmeyi yayıyor ve tahribat planlarını uygulamaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iç barışa zarar verecek tutum ve davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulanarak gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaya devam edileceği kaydedildi.

29.09.2024 11:50

BEYRUT'TA İSRAİL'E 'AFİŞLİ' MESAJ

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın fotoğrafı içeren afiş asıldı.

29.09.2024 11:40

İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A YENİ SUİKAST

İsrail ordusu, üst düzey Hizbullah üyesi Nabil Kauk'un öldürüldüğünü duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Kauk'un Hizbullah'ın 'önleyici güvenlik birimi' komutanı ve merkez konseyinin kıdemli üyelerinden biri olduğu belirtildi. Times of Israel gazetesi Kauk'un Hizbullah liderlerine yakın olduğunu ve İsrail'e yönelik saldırılarda doğrudan rol aldığını yazdı.

29.09.2024 11:20

İSRAİL KARA HAREKATINA HAZIRLANIYOR

İsrail binlerce askerini daha göreve çağırırken, fotoğraflarda İsrail tanklarının ve askerlerinin Lübnan sınırına yığıldığı görüldü. İsrail olası bir kara harekatına hazırlanmak üzere 2 tugay konuşlandırdı ve 3 tabur yedek askeri daha harekete geçirdi.

29.09.2024 09:50

İSRAİL BİR EVİ HEDEF ALDI: ÇOK SAYIDA ÖLÜ

İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un kuzeydoğusundaki Bekaa bölgesine bağlı El-Ayn beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.

29.09.2024 08:28

İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde Beyrut'un Dahiye bölgesi, Sur kenti ile ülkenin güneyi ve doğusundaki bazı bölgelere yoğun saldırılar düzenledi.

Hava saldırılarına hedef olan binalar ve çevresinde büyük tahribat meydana geldi.

29.09.2024 06:30

NETANYAHU'DAN İTİRAF

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından ilk kez konuştu. Sayısız İsraillinin ve çok sayıda Amerikan ve Fransız vatandaşının öldürülmesinden sorumlu bir “katil” ile hesaplaştıklarını belirten Netanyahu, ''İran'ın kötülük ekseninin ana motoruydu'' ifadelerini kullandı.

Nasrallah'ın ve yardımcılarının ''İsrail'i yok etme planının mimarları'' olarak nitelendiren Netanyahu, ''O sadece İran tarafından harekete geçirilmedi. Birçok durumda İran'ı harekete geçirdi. Nasrallah'ın öldürülmesi, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için temel şarttı'' diye konuştu.

Hafta başında, İsrail ordusunun düzenlediği ağır saldırıların yeterli olmayacağını anladığını kaydeden Netanyahu, "Nasrallah hayatta olduğu sürece, Hizbullah'ın yeteneklerini hızla rehabilite edebilirdi. Ben de emri verdim ve Nasrallah artık bizimle değil” dedi.

Nasrallah'ın öldürülmesiyle ilgili Netanyahu, ''Sadece kuzey sakinlerinin evlerine dönmesini değil, aynı zamanda güneydeki esirlerimizin geri dönmesini ilerletecek ve önümüzdeki yıllarda bölgedeki güç dengesini değiştirecek bir adımdı'' şeklinde konuştu.

Elde ettikleri başarılara rağmen işlerinin bitmediğini söyleyen Netanyahu, "Önümüzdeki günlerde önemli zorluklarla karşılaşacağız ve bunların üstesinden geleceğiz” dedi.

29.09.2024 01:22

LÜBNAN'DAN İHA SALDIRISI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden ülkenin kuzeyindeki Batı Celile'ye doğru fırlatılan iki insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu duyurdu.

29.09.2024 00:23

İSRAİL'DE ŞÜPHELİ CİSİM

İsrail'in kuzeyindeki Nahariya bölgesinde şüpheli bir cisim Hayfa kentinden görüntülendi.

28.09.2024 23:58

NASRALLAH'IN ÖLDÜRÜLMESİ IRAK'TA PROTESTO EDİLDİ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmesi protesto edildi. Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan bir grup, ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis ile Nasrallah'ın posterlerini taşıyarak, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı.

Gösterici grup daha sonra ABD Büyükelçiliği önünde toplanmak için, korunaklı "Yeşil Bölge"ye doğru yürüyüşe geçti.

28.09.2024 23:45

LÜBNAN'DA CAN KAYBI BİNİ AŞTI

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında dün hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi, yaralananlarında sayısı ise 195'e çıktı. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.

İHA - AA