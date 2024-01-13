Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen TFF 1. Lig Kulüp Akademi Direktörleri Çalıştayı İstanbul'da yapıldı.

Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in yönetiminde gerçekleştirilen organizasyona Çetin'in yanı sıra Kulüp Akademileri Elit Oyuncu Gelişim Müdürü Fatih Serkan Albayrak, Süper Lig Kulüp Akademileri Teknik Sorumlusu Ümit Turmuş, 1. Lig Kulüp Akademileri Teknik Sorumlusu Yücel Uyar, Bölge Antrenörleri Müdürü Fatih Azak, Gelişim Ligleri Müdür Yardımcısı Faruk Güney ile TFF 1. Lig kulüplerinin akademi direktörleri katıldı.

İki gün süren çalıştayda öncelikle Gelişim Liglerinde 2024-2025 sezonunun planlaması ve statüsü ile gelecek yıllara yönelik stratejik ve yapısal konular ele alındı.

Genç futbolcu gelişimi alanında düzenlenecek eğitim programları, kontenjan oyuncu, fiziki altyapı projeleri, zorunlu kadrolar, müsabaka sistemleri gibi başlıklar incelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin organizasyonun ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Geçtiğimiz günlerde Süper Lig TFF 1. Lig Kulüp Akademi Direktörleri ile bir araya gelmiştik. Bu kez 1.Lig kulüplerinin akademi direktörleri ile bir çalıştay gerçekleştirdik. Ülkemizde genç oyuncu gelişimi alanında en önemli yarışma organizasyonu Gelişim Ligleri. Bu yapının doğru oluşturulması çok önemli. Bu nedenle üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Attığımız her adımda olduğu gibi bu konuda da paydaşlarımızın görüşlerine önem veriyoruz. Bu çalıştayda da kulüplerimizin temsilcilerini dinledik. Birlikte ideal lig yapısını kurgulayacağız."