Çorum B Klasman Hakemi Ahmet Ecevit. Karacabey Belediyespor- Ankara Demirspor maçını yönetecek.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kuruundan yapılan açıklamaya göre 2. Lig Kırmızı Grupta yarın saat 14’de Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stad’ında oynanacak Karacabey Belediyespor ile Ankara Demirspor arasındaki maçı Ahmet Ecevit yönetecek.

Maçta yardımcı hakem olarak Bolu’dan Hakan Erkan ve Nevşehir’den Yahya Kemal Yurtbilir yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Karabük’ten Taner Tuncer. Maçta gözlemci olarak ise Hakkı Güler görev yapacak.

Karacabey Belediyespor 21 puanla 11. sırada yer alırken Ankara Demirspor ise 26 puanla dokuzuncu sırada.