Gazetemiz köşe yazarı emekli banka müdürü ve önceki dönem İl Genel Meclisi Üyesi Nurettin Karaca'nın “Uyanış Milli Bilinç” isimli kitabı Gülnar Yayınları'ndan çıktı.

Nurettin Karaca, kitabında toplumlar için Milli Bilincin önemine dikkat çekiyor.

Milli Bilinç’in ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde, toplar, tüfekler, ekonomik krizler, darbeler, ihanetler, zorluklar karşısında sönmek bilmeyen, hatta gittikçe canlanan bir ışık, içimizde doğan bir şafak olacağını kaydeden Nurettin Karaca,

“Bu şuura ulaşmak için, acılar çekmek, kıvranarak sancılar duymak gerekir. Dünyada hangi dağa zahmetsizce tırmanılabilir? Hangi doğum acısız ve sancısızdır? Tarihin bütün şanlı devletleri, milletlerin büyük sıçramaları hep bu şuurla alevlenmiştir.

Türk milleti bu bilince kavuşmuş olarak kendini çok iyi bilmeli ve geleceğe umutla bakmalıdır. O şunu çok iyi bilmelidir ki, kendi öz benliğini bulmuş ve milli şuura erişmiş milletlere zeval yoktur. İyilik de kötülükte bize ancak kendi içimizden gelir. Milli bilincin faydasına inanmayanların acaba güvendikleri nedir? O bilinç değil midir bizi tarih boyunca ayakta tutan. O halde haydi bismillah diyerek yeniden

‘Uyanış’ yolculuğumuz başlasın” diyerek kitabı yazmasındaki amacı dile getirdi.

Nurettin Karaca’nın ilk kitabı ise ‘İyi İnsan’ adında yayınlanmıştı.