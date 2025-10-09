Dünya Görme Günü, önlenebilir körlük ve görme kusurları konusuna dikkat çekmek için tüm dünyada her yıl ekim ayının ikinci perşembe günü kutlanıyor.

Bu yıl 9 Ekim 2025 tarihinde kutlanacak olan Dünya Görme Günü göz sağlığı konusunda farkındalık yaratabilmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Çorum Özel Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Durmuş, 9 Ekim Dünya Görme Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde, 1 milyar insanın önlenebilecek veya henüz çözülmemiş bir görme bozukluğu bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Durmuş, “Gözlerimizi ihmal etmeden korumamız gerekiyor. Dünya Görme Günü’nde biz Türk hekimleri de göz sağlığı bilincini artırmak için çalışıyoruz” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Körlüğü Önleme Ajansı işbirliği ile düzenlenen etkinlikler ve farkındalık artırma çalışmalarıyla kutlanan Dünya Görme Günü kapsamında göz hekimleri ve uzmanların, her bireyin göz sağlığını koruması için farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Durmuş, gözleri korumanın yolları hakkında şu bilgileri verdi:

GÖZLERİMİZİ KORUMANIN 10 YOLU

“Dünyada neredeyse herkes yaşamı boyunca bir göz sağlığı sorunu yaşıyor, ancak dünya çapında bir milyardan fazla insan, göz sağlığı veya tedavisi için gereken hizmete erişemiyor. Herkes, gözlerini sevmek ve korumak için gerekli şu 10 kuralı uygulamalı ve çevresindekileri haberdar etmeli: 20/20/20 kuralını uygulayın. Ekrana bakarken, göz yorgunluğunu ve baş ağrısını önlemek için her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 6 metre uzaktaki bir şeye bakın. Dışarıda vakit geçirin. Çocuklar günde en az iki saat dışarıda vakit geçirmelidir. Bu gözlerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur ve miyop olmalarını önler. Dışarıda güneş gözlüğü takın. Güneş ışınlarının gözlerinize zarar vermesini önlemek için güneş gözlüklerinizin UVA ve UVB koruması sağladığından emin olun. Gerekliyse numaralı gözlük takın. Net görmek, göz yorgunluğunu ve baş ağrısını önlemek için numaralı gözlüklerinizi takın. Göz enfeksiyonlarını önlemek için kozmetik ürünlerinizi kontrol edin. Göz enfeksiyonlarına neden olabilecek bakteri oluşumunu önlemek için göz makyajı malzemelerinizin son kullanma tarihini kontrol edin ve fırçalarınızı düzenli olarak değiştirin. Düzenli egzersiz yapın. Düzenli egzersiz yapmak, diyabet veya yüksek tansiyon gibi görme sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek durumların gelişme riskini azaltır. Sağlıklı beslenin. Dengeli beslenme, sağlıklı gözleri korumak için gerekli olan vitamin ve minerallere sahip olmanızı sağlar. Sigara içmeyin. Sigara içmek, ciddi göz rahatsızlıkları ve kalıcı görme kaybı geliştirme riskinizi artırır. Sorunlar ortaya çıkmadan önce tespit etmek için bir göz muayenesi yaptırın. Göz muayenesi, gözdeki sorunları şikayetleriniz artmadan önce tespit edebilir, bu nedenle gözlerinizde bir sorun olmadığını düşünüyorsanız bile muayene olun. Gözlerinize öncelik verin, tüm hayatınız boyunca onlara ihtiyacınız var. Düzenli göz kontrolleri için takviminize hatırlatıcılar koyun. 1-2 yıl aralarla gözlerinizi kontrol ettirin.”