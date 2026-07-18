Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.20'de, merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

EKİPLER SAHA TARAMASI BAŞLATTI

Paniğe neden olan depremde, şu ana kadar bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. Ekipler, depremin herhangi bir olumsuzluğu neden olup olmadığının tespiti için saha taraması başlattı.

İKİ KATLI EVDE KISMİ GÖÇÜK

Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Göztepe Mahallesi Elmalı Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil binanın duvarlarda kısmi göçük oluştu. Depremin ardından sokakta kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı kontrol altına alırken, itfaiye ekipleri de binada inceleme başlattı.

"OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ"

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir tespit ve ihbar alınmadığını bildirdi.

Yavuz, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.