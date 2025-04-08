Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, dünkü meclis toplantısında kendisine tepki olarak domatesleri çöpe döken pazarcı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'Nerde bu başkan' ve 'Ucuza yemesinler' diyerek kasa kasa domatesleri çöpe döken pazarcı Z. R'nin kendisinden özür dilemek için aracı gönderdiğini belirten Başkan Aşgın, bu saygısızlığın şahsına olmadığını ve teklifi kabul etmediğini ifade ederek; "Domatesi döken kardeşimiz de bizim insanımız. Özür beyan etmek üzere bir takım aracılar ortaya koydu. Ben de ona şunu ifade ettim, bu saygısızlığı şahsıma yapmadığınız için şahsıma gelerek özür dilemenize hiç gerek yok. Video çekmeyi seviyorsunuz bir videoyla da tüm hemşehrilerimizden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür dileyebilirsiniz." şeklinde konuştu