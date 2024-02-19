Çorum'da kökeni Hititlere dayandığı düşünülen Çiğdem Aşı Şenliği gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çorum Belediyesi Çorum Obası'ndaki etkinlikte katılımcılara bulgur ve çiğdem çiçeğinden yapılan çiğdem aşı ikram edildi.

Programa Çorum Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın ile kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Çiğdem Aşı Şenliği

Çorum'da baharın gelişini kutlamak için her yıl mart ayında düzenlenen etkinliklerde çocuklar, araziden topladıkları çiğdemleri bir söğüt dalına takıp tekerlemeler söyleyerek haneleri dolaşır.

Bu etkinliğe "çiğdem gezdirme" adı verilir. Kapıları çalınan ev sahipleri, çocukların heybesine yağ, bulgur gibi malzemeler koyar.

Çocukların evlerden topladığı malzemeler, araziden toplanan çiğdemlerle birleştirilip dev kazanlarda pişirilerek vatandaşlara ikram edilir. Çiğdem aşı, görünüm itibarıyla bulgur pilavını andırır.