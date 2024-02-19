Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, Çorum eski Belediye Başkanı Turan Atlamaz'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, beraberindeki heyetle birlikte Çorum eski Belediye Başkanı Turan Atlamaz’a evinde nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyareti ile ilgili açıklamada bulunan Faruk Cıdık, “Değerli büyüğümüz ilimizde 2003- 2009 yılları arasında Çorum Belediye Başkanlığı yapmış Sayın Turan Atlamaz Bey’in duasını aldık. Engin bilgi ve tecrübe deneyimlerini bizimle paylaşan Turan Bey’e teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki yaşamında değerli başkanımıza Rabbimden sağlık sıhhat ve afiyetler dilerim” ifadelerini kullandı.

Ziyarete Saadet Partisi Genel Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, Saadet Partisi Çorum İl Başkan Vekili İbrahim Zorlu, Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ahmet Güher'de katıldı.