Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında etkinlikler devam ediyor.
Özejder Sosyal Bilimler Lisesinde “Kutadgu Bilig ve Türk Destanları” konulu panel yarışması düzenlendi.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli "Oku-yorum Yazı-yorum "projesi kapsamında, Özejder Sosyal Bilimler Lisesinde gerçekleştirilen “Kutadgu Bilig ve Türk Destanları” konulu panel yarışmasına, Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, İskilip Danişmend Fen Lisesi, Sungurlu Fen Lisesi, Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi, Alaca Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi, Kargı Fen Lisesi öğrencileri katıldı. Panelde öğrenciler Kutadgu Bilig ve Türk destanları hakkında bilgiler verdiler.
Panelde,15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi 10.sınıf öğrencisi Zeynep Şenöz birinci olarak Haziran ayında Ankara'da düzenlenecek yarışmada Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.
Program sonunda panelist öğrencilere katılım belgelerini Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar takdim etti.
Paneli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar, Proje Koordinatör Öğretmen İsmail Serdar Yakar ile okul müdürleri ve öğrenciler izledi.