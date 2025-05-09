Çorum’da Anadolu Mektebi yazar okumaları programları devam ediyor.

Anadolu Mektebi yazar okumaları kapsamında edebiyat dünyamızın iki önemli ismi Mustafa Kutlu ve Cengiz Aytmatov panelleri düzenlendi.

Atatürk Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan panele Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ve okul idarecileri ile öğretmenler katıldı.

Gençlerin edebi birikimlerini artırmalarını ve düşünce dünyalarını zenginleştirmelerini hedefleyen bu anlamlı etkinlikte, katılımcı öğrenciler yazarları derinlemesine analiz ederek değerli sunumlar yaptılar.



