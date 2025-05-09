Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında ilk-orta ve liseler arasında düzenlenen "Sözlük Özgürlüktür" temalı "Şiirlerle Video Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

Yarışmada, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrenciler ezberledikleri memleket, okul ve çocuk gibi konulu şiirler üzerine okuma yaparak video çektiler.

Lise seviyesindeki yarışmacılar ise sınıf seviyelerine ve öğretim programlarına uygun olarak Türk Dili ve Edebiyatı zümre öğretmenlerinin önerdiği beyit nazım birimiyle yazılmış olan ezberlenmiş şiirler üzerine okuma yaparak video çektiler.

Yarışmanın ödül töreni İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, yarışmada dereceye giren öğrenciler, danışman öğretmenleri ve öğrenci velileri katıldı. Dereceye giren videoları tek tek dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar öğrencileri tebrik ederek yeni yarışmalara katılmalarını istedi.

Tören yarışmada derece elde eden öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafının çekinilmesiyle sona erdi.

Yarışmada derece elde eden öğrenciler ise şunlar:

İlkokul kategorisi: 1. Duru Aşcı (İskilip Azmimilli İlkokulu), 2. Ceylin Arslan (Dodurga Mustafa Kemal İlkokulu), 3. Zeynep Yargan (Türkiyem İlkokulu).

Ortaokul kategorisi: 1. Nisa Baykuş (Dodurga İmam Hatip Ortaokulu), 2. Melis Kurman (Sungurlu İsmet Paşa Ortaokulu), 3. Zeynep Buse Şerbetçi (Karahacip Şehit Erdal Öztaş Ortaokulu). Lise kategorisi: 1. M. Mislina Balkanlıoğlu (Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi), 2. Mustafa Aslan (Özejder Sosyal Bilimler Lisesi), 3. Zeynep Özten (Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi) (Haber Merkezi)