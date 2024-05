İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan atılan yabancı uyruklu bir öğrencisi tarafından öldürülmesi sonrası Çorum Eğitim İş Sendikası iş bırakma kararı aldı.

Sendikaya bağlı öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi yapacak.

'Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz' diyen Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Selim Bozkurt; " Her gün ama her gün televizyonlarda gazetelerde sosyal medyada şiddet haberleri duyuyoruz. Evde, sokakta, okulda şiddet sıradanlaştırılmaya çalışılıyor. En vahimi ise ülkenin geleceğine yön verecek olan nesilleri yetiştiren eğitimcilere uygulanan şiddet vakalarının artması. İlimizde ve ülkemizde gün geçmiyor ki eğitimciye uygulanan şiddet haberleri duymayalım. Pazartesi Samsun’da bir eğitimcimiz öldürüldü . Salı İstanbul’da Iraklı birinin silahından çıkan kurşunlarla bir okul müdürümüz öldürüldü. Eğitimcilerin kendi aralarında bile öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen olarak ayrıştırıldığı , toplumun gözünde itibarsızlaştırıldığı, açlığa sefalete mahkum edildiği bu ortamda tüm eğitimciler sahipsiz kalmıştır. Eğitim emekçileri olarak kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula gitmek istemiyoruz. Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz! Şiddet yasasının acilen çıkarılmasını için tüm Türkiye’de 10 Mayıs Cuma günü iş bırakıyor ve okullara gitmiyoruz." dedi