Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Tahtasız, “Başta Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, görevdeki öğretmenlerimizin daha iyi şartlarda çalışmasını, atama bekleyenlerin atanmasını, ücretli öğretmenliğin son bulmasını diliyorum” dedi.

“Bugünün Cumhurbaşkanı, dönemin Başbakanı 2002 yılında göreve geldiğinde ‘Bizim dönemimizde atanamayan öğretmen kalmayacak’ demişti. O dönem atanamayan öğretmen sayısı 68 bindi. Ancak, 22 yıllık iktidarları boyunca bu sayı katlanarak 1 milyona ulaşmıştı. Türkiye’de atanamayan öğretmen sorunu yoktur, iktidar tarafından atanmayan öğretmen sorunu vardır. Yine en son seçim arifesinde öğretmenlerimize mülakatların kalkacağı sözü verildi, seçim bitti bu söz de unutuldu” ifadelerini kullanan Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Maalesef, AKP iktidarında kutsal bir görevi vazife edinen öğretmenlerimizin tek sıkıntıları bunlarla sınırlı değildir. Öğretmenlerimizin en büyük sıkıntılarından biri de özlük haklarıdır. Birçok doktor, hakim, savcı, asker ve hatta Cumhurbaşkanları yetiştiren değerli öğretmenlerimiz, yoksulluk sınırının altında maaşlara esir edilmiş, ücretli öğretmenlik gibi ucube bir sistemle çalışmak zorunda kalan öğretmenlerimiz de açlık sınırının altında maaşlara mahkum edilmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, öğretmenlerimizin emeklerinin karşılığını hiçbir zaman tam anlamıyla ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Ancak, en azından senede bir defa hatırlanan öğretmenlerimizin gönüllerini almak adına her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlerimize bir maaş ikramiye vermeyi vaat etmiştik. Bu önerimizin arkasındayız. Laiklik karşıtı, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bir Milli Eğitim Bakanının başında olduğu bir ortamda öğretmenlerimizin hiçbir sorununun çözülmeyeceğini biliyoruz. Bu anlayışın son bulması için mücadele ediyoruz. Bu düşüncelerle; kutsal öğretmenlik mesleğine gönül vermiş ve hain PKK terör örgütü tarafından henüz 22 yaşında iken şehit edilmiş, Çorumlu hemşehrim şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve yitirdiğimiz tüm öğretmenleri saygı ve rahmetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)