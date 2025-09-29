Arca Çorum FK’nın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan kırmızı siyahlı forma ilk golünü Ümraniyespor deplasmanında attı.

Geçen sezonun gol kralı Oğulcan Çağlayan attığı golün ardından yeniden Krallık için ilk mesajını verdi,.

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor ile şampiyonluk yaşayan ve ligin gol kralı olan Oğulcan Çağlayan bu sezon dördüncü hafta Keçiörengücü maçından sonra kırmızı siyahlı takıma transfer oldu.

Ligde ilk haftalarda onbirde forma şansı bulamayan Oğulcan Çağlayan, Çağdaş Çavuş göreve geldikten sonra son iki haftada onbirde forma giymeye başladı. Serik maçında beklenen performansı gösteremeyen Oğulcan Çağlayan, Ümraniyespor maçında onbirde başladığı maçın 29. dakikasında attığı golle kırmızı siyahlı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Tecrübeli futbolcunun gol sonrası yaptığı sevinç çok anlamlı. Gol sonrasında çimin üzerinden tacı alarak kafasına götüren ve bu görüntüyü veren Oğulcan Çağlayan’ın bunu başarması tüm Çorum FK taraftarının ortak dileği. Onun bunu başarması kırmızı siyahlı takımın şampiyonluk hedefine ulaşmasına için son derece büyük önem taşıyor.

Oğulcan Çağlayan golün hemen ardından asisti yapan Yusuf Erdoğan ve takım arkadaşları ile sevincini yaşadıktan sonra ise kulübeye koyarak Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile mutluluğunu onlarla paylaştı.