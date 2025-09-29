Çorum FK’yı taraftarlar Ümraniyespor deplasmanında da yalnız bırakmadılar.

Bu sezon tüm maçlarda takımlarına destek veren Çorumlular Ümraniyespor maçında da kendilerine ayrılan bölümde yaklaşık 200 kadar yerlerini alarak takımlarına doksan dakika verdiler.

Çorum’dan giden az sayıda taraftar ile İstanbul’da oturan Çorumlulardan oluşan kırmızı siyahlı takım taraftarları maçın ardından ise futbolcuları tribün önüne çağırarak onlara olan güvenlerini dile getirerek biran önce galibiyet serisi başlatmalarını istediler.