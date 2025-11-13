Oğuzlar'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada baba ve oğlu bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, S.A. ile S.K ve oğlu E.K arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada S.A. eline geçirdiği bıçakla baba ve oğlunu yaraladı.

Ağır yaralanan S.K. ve E.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu S.A. gözaltına alındı.