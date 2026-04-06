Okullararası Okçuluk İl Birinciliği sona erdi. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride yapılan il birinciliği müsabakaları Nazmi Avluca Futbol Sahası ve Açık Hava Spor Tesisleri’nde gerçekleşti.

Atışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ve okulları şu şekilde oluştu;

Minik kızlar klasik yay: 1. İlbilge Zehra Kaya (Toki Şehit Şükrü Özyol İlkokulu), 2.Bahar Sude Büyükeken (Osmancık İlkokulu), 3.Gül Köken (Bayat İlkokulu). Minik erkekler klasik yay: 1.Mehmet Ertuğrul Dinçarslan (Çorum Özel Pınar Koleji), 2.Asım Alp Aksungur (Osmancık 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu), 3.Ahmet Ada (Bayat Atatürk İlkokulu).Yıldız kızlar klasik yay: 1.Belinay Cemre Yol (Osmancık Meliha-Rıfat Gobel Ortaokulu), 2.Çiğdem Dilmen (Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu), 3.Hatice Kübra Güngör (Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu).Yıldız erkekler klasik yay: 1.Barlas Yıldırım (Çorum Bahçeşehir Koleji), 2.Mustafa Berat Alıcı (Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu), 3.Muhammet Berat Şahin (Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu).

Yıldız erkekler makaralı yay: 1.Turan Türkoğlu (Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu).Küçük kızlar klasik yay: 1.Feyza Beren Bekleviç (23 Nisan Ortaokulu), 2.Çiğdem Kara (Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu), 3.Zeynep Tuğçe Kılınç (Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu).Küçük erkekler klasik yay: 1.Furkan Zeytinci (Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu), 2.Yusuf Çınar Tosun (Çorum Özel Bilgi Koleji), 3.Ömer Kütük (Osmancık Atatürk Ortaokulu).Genç kızlar klasik yay: 1.Elif Pınar Erkoç (Başöğretmen Anadolu Lisesi), 2.Evsa Nur Kaplan (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 3.Sude Naz Küçükgüler (75.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi).Genç erkekler klasik yay: 1.Ahmet Sefa Çetin (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 2.Ahmet Eren Ünlü (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 3.Ali Akif Birgül (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi).Genç erkekler makaralı yay: 1.Bilal Efe Yalçın (Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi).Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.