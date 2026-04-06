Okullararası Okçuluk İl Birinciliği sona erdi. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride yapılan il birinciliği müsabakaları Nazmi Avluca Futbol Sahası ve Açık Hava Spor Tesisleri’nde gerçekleşti.

Atışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ve okulları şu şekilde oluştu;

Minik kızlar klasik yay: 1. İlbilge Zehra Kaya (Toki Şehit Şükrü Özyol İlkokulu), 2.Bahar Sude Büyükeken (Osmancık İlkokulu), 3.Gül Köken (Bayat İlkokulu). Minik erkekler klasik yay: 1.Mehmet Ertuğrul Dinçarslan (Çorum Özel Pınar Koleji), 2.Asım Alp Aksungur (Osmancık 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu), 3.Ahmet Ada (Bayat Atatürk İlkokulu).Yıldız kızlar klasik yay: 1.Belinay Cemre Yol (Osmancık Meliha-Rıfat Gobel Ortaokulu), 2.Çiğdem Dilmen (Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu), 3.Hatice Kübra Güngör (Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu).Yıldız erkekler klasik yay: 1.Barlas Yıldırım (Çorum Bahçeşehir Koleji), 2.Mustafa Berat Alıcı (Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu), 3.Muhammet Berat Şahin (Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu).

Serikspor’a Sırp Teknik Direktör
Serikspor’a Sırp Teknik Direktör
İçeriği Görüntüle

Yıldız erkekler makaralı yay: 1.Turan Türkoğlu (Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu).Küçük kızlar klasik yay: 1.Feyza Beren Bekleviç (23 Nisan Ortaokulu), 2.Çiğdem Kara (Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu), 3.Zeynep Tuğçe Kılınç (Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu).Küçük erkekler klasik yay: 1.Furkan Zeytinci (Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu), 2.Yusuf Çınar Tosun (Çorum Özel Bilgi Koleji), 3.Ömer Kütük (Osmancık Atatürk Ortaokulu).Genç kızlar klasik yay: 1.Elif Pınar Erkoç (Başöğretmen Anadolu Lisesi), 2.Evsa Nur Kaplan (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 3.Sude Naz Küçükgüler (75.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi).Genç erkekler klasik yay: 1.Ahmet Sefa Çetin (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 2.Ahmet Eren Ünlü (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 3.Ali Akif Birgül (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi).Genç erkekler makaralı yay: 1.Bilal Efe Yalçın (Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi).Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.

Muhabir: Fatih Akbaş