Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okul müdürü Aydın Asar'ın başka okula tayin olmasına yönelik üzüntülerini okulun giriş kapısına astıkları afiş ve resimlerle dile getirdiler.

Okul giriş kapısına, "Aydın Hocam sensiz olmaz”, “Hocam siz Mario Gomez misiniz”, “Neden gidiyorsunuz”, şeklinde yazılar yazan öğrenciler, bu tayinden duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Duruma tepki gösteren öğrenci velileri de, "Okul müdürümüz Aydın Beyin tayin olacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu durum öncelikle öğrencilerimizi olumsuz yönde etkiledi. Gerek okul müdürü, gerek öğretmen kadrosu gerekse öğrenci ve veliler olarak bir aile gibi olduk. Ama müdürümüzün tayin olacağını öğrenmemiz bizi de üzdü. Yetkililerden rica ediyoruz Aydın hocamızı okulumuzdan göndermeyin” dediler.