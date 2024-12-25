Balıkesir merkez Pamukçu mevkiinde bir öğrenci servisi, tırla çarpıştı. 27'si öğrenci, toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servisinde yaralanan 8 öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Acı haberi, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu verdi.

Ustaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir merkez Pamukçu mevkiinde 25.12.2024 günü sabah 08.53 sıralarında 27'si öğrenci, toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servis aracının bir tırla çarpışması sonucu çift taraflı trafik kazası meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.