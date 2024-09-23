Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay ilçe ziyaretlerini Sungurlu ile sürdürdü.

2024-25 öğretim yılının başlaması nedeni ile Okul Spor faaliyetleri hazırlıkları için Şuba Müdürü Şenyuva ve İl Temsilcisi Türkay İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ihsan Sepetci ile birlikte ilçedeki spor tesislerini ve okulları gezdiler.

Ziyaretler sırasında Şube Müdürü Ayşe Şenyuvageçen yıl yapılan okul spor faaliyetleri hakkında bilgiler verdi ve yeni öğretim yılında yapılacak müsabakalar ile ilgili olarak öğretmen ve idarecilerin görüşlerini aldı.

Şenyuva okul sporlarına katılan sporcu sayısını her geçen yıl arttığını belirterek bu yılda artması için tüm okul idareci ve beden eğitim öğretmenlerinden daha fazla çalışmalarını istedi.