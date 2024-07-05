Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay bu yıl rekor katılım ile 45 farklı branşta il birinciliği düzenlediklerini belirterek bu organizelerde emeği geçen herkese teşekkür etti. İl Temsilcisi Mustafa Türkay, Okul Sporları İl birinciliği yanında Geleneksel Çocuk Oyunları ile küçük yaştaki çocukları spor alanlarına çekme noktasında önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

2023-2024 Okul Spor Faaliyetlerini değerlendiren Mustafa Türkay katılım kadar başarınında arttığı Okul Sporlarının İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde okuyan öğrencilerimizin en az bir spor dalında lisanslı olarak spor yapmasını sağlamakyı amaçladığını söyledi,

İl birinciliğine 13.479 sporcu katıldı

Türkay, ‘İlkokul Fiziksel Etkinlikleri (İFET) ve Geleneksel Çocuk Oyunları (GÇO) etkinliklerine katılımın artırılarak, çocuklarımızın erken yaşta sportif yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak hedefimizdir. Bu dönemde okul spor faaliyetlerine katılım sayısında tüm yılları geride bırakarak Müsabakalara katılan öğrenci sporcu sayısında 13.479 sayısına ulaşıldı.

Çocuk Oyunlarında 26.052

öğrenci mücadele etti

İlkokulların katılımı ile her yıl merkez ve tüm ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Çocuk Oyunlarına katılan Öğrenci sayısı 12.573 sayısına ulaşılarak tüm yılları geride bıraktı. 2023-2024 Okul Spor Faaliyetleri kapsamında müsabakalara ve Geleneksel Çocuk Oyunlarına katılan öğrencilerin toplam sayısı 26.052 olmuştur.

45 braşta il birinciliği yapıldı

2023-2024 Okul Spor Faaliyetleri kapsamında ilimizde 45 branşta (3x3 Basketbol, Aba Güreşi, Artistik Cimnastik, Puanlı Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Bilek Güreşi, Bocce Petank, Bocce Volo, Boks, Bowling, Dart, Floor Curling, Futbol, Futsal, Geleneksel Türk Okçuluğu, Greko Romen Güreş, Serbest Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hentbol, Hokey, Judo, Karakucak Güreşi, Karate, Kick Boks, Korfbol, Kros, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Muay Thai, Okçuluk, Oryantiring, Özel Sporcular Masa Tenisi, Özel Sporcular 3E3 Basketbol, Özel Sporcular Puanlı Atletizm, Paletli Yüzme, Ragbi, Satranç, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Wushu ve Yüzme) 297 farklı kategoride il birinciliği müsabakaları düzenlenmiş olup il derecesi elde eden okul ve öğrenci sporcularımız ilimizi temsil hakkı kazanmışlardır. Düzenlenen il birinciliği faaliyetlerinde Korfbol ve Özel Sporcular 3x3 Basketbol Müsabakaları ilk defa düzenlenmiştir.

İlimizde dokuz branşta

grup ve Türkiye Şampiyonası heyecını

İlimizde bu dönemde 9 Ulusal Faaliyet başarı ile düzenlenmiş olup ilimizde yaklaşık 3000 katılımcı (Öğrenci Sporu-İdareci-Antrenör) Misafir edilmiştir. Yüzme Gençler grup, Badminton Yıldızlar grup, Judo Yıldızlar grup, Voleybol Küçükler Grup, Yüzme Yıldızlar grup, Satranç Küçük-Yıldız-Gençler grup, Masa Tenisi Küçükler grup birihciliği ile Taekwondo Gençler ve Ragbi Yıldızlar Türkiye Şampiyonaları ilimizde yapıldı.

2023-2024 Eğitim Öğretim sezonu Okul spor faaliyetleri kapsamında bu dönem İlimizi temsilen 310 kafile ulusal müsabakalara katılmıştır. İlimizde temsilen Türkiye Şampiyonasına katılan kâfilerimizden 115 Türkiye derecesi bulunmaktadır.

Katkıda bulunanlara teşekkür

Bu sürecekte her zaman yanımızda olan ve desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Gençlik ve Spor il Müdürümüz Cemil Çağlar'a, Okul Sporları Şube Müdürümüz Ayşe Demirer Şenyuva, il Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Kodek'e, il Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar'a, Okul Sporları Tertip Komitesi üyelerimiz; Altan Çoban Deniz Kılıç Çetin Koçak, Deniz Kılıç, il temsilcilerimize, okullarımıza, Antrenörlerimize, Beden Eğitimi Öğretmenlerimize ve müsabakalara katılan tüm öğrencilerimize ve yıl boyunca yapılan okul spor faaliyetlerimizin haberlerinin yapan değerli basın mensuplarımıza teşekkürler...