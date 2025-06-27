Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay 24-25 eğitim öğretim yılı sportif faaliyetlerin değerlendirmesini yaptı.

Türkay bu yıl Türkiye Şampiyonalarında 86 sporcularının kürsüye çıktığını ve ilimizde yapılan müsabakalarda ise 2500 misafire ev sahipliği yaptıklarını açıkladı.

Türkay, yaptığı sezon sonu değerlendirmesinde şu bilgiler verdi: ‘Okul Spor Faaliyetleri hedefi; İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde okuyan öğrencilerimizin en az bir spor dalında lisanslı olarak spor yapmasını sağlamak, İlkokul Fiziksel Etkinlikleri (İFET) ve Geleneksel Çocuk Oyunları (GÇO) etkinliklerine katılımın artırılarak, çocuklarımızın erken yaşta sportif yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak, Muhtelif kademe, kategori ve spor dallarında mahalli ve ulusal düzeyde düzenlenen okul spor yarışmalarına katılımın artırılarak, ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek performans sporcularının keşfedilmesini ve ortaya çıkarılmasını sağlamaktır.

2024-2025 Okul Spor Faaliyetleri kapsamında ilimizde Çorum Okul Sporları Tertip Komitesi marifeti ile 44 Branşta (3E3 Basketbol, Aba Güreşi, Artistik Jimnastik, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Bilek Güreşi, Bocce, Boks, Bowling, Dart, Floor Curling, Futbol, Futsal, Geleneksel Türk Okçuluğu, Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hantbol, Hokey, Judo, Karakucak Güreşi, Karate, Kayak, Kick Boks, Korfbol, Kros, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Muay Thai, Okçuluk, Oryantiring, Özel Sporcular Masa Tenisi, Özel Sporcular 3e3 Basketbol, Özel Sporcular Atletizm, Paletli Yüzme, Ragbi, Satranç, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Wushu ve Yüzme) 283 kategoride Okul Sporları İl Birinciliği Müsabakası düzenlendi.

2024-2025 Okul Spor Faaliyetlerine 11.257 Öğrenci Sporcu Mahalli Müsabakalarda ilimize temsil etmek için ter dökmüş ve İl genelinde en çok sporcu öğrenci lisansı çıkan üç branş Futsal 1.545 ile ilk sıra da Voleybol 1.282 ile ikini sırada Satranç ise 1.253 ile üçüncü sırada yer aldı.

İlkokulların katılımı her yıl okul sporları faaliyetleri kapsamında yapılan geleneksel çocuk oyunları (yağ satarım bal satarım oyunu, mendil kapmaca otunu ve Kaleli yakan top oyunu) tüm ilçelerimizde ve merkezde Geleneksel Çocuk Oyunları İl Şenliği ile sonuçlanan Geleneksel Çocuk Oyunlara 67 İlkokullardan 8.365 Öğrenci Sporcu katıldı.

2024-2025 Okul Spor Faaliyetlerinde ilimizi Grup Müsabakalarında temsil eden ferdi 155 sporculardan kürsüye çıkmıştır. Grup Müsabakalarında elde etmiş oldukları başarı ile Okul Sporları Türkiye Şampiyonasına katılan 86 ferdi öğrenci sporcu Türkiye şampiyonalarında kürsüye çıktı.

2024-2025 Okul Spor Faaliyetlerinde ilimizi Grup müsabakalarında temsil eden Takım (okullardan) 36 okul takımı grup dereceleri elde etmişlerdir, Okul Takımlardan 2 okul takımızım yarı final derecesi elde etmiş ve Türkiye şampiyonalarında 6 okul takımımız Türkiye şampiyonalarında kürsüye çıktılar.

Bu yıl ilimizde 10 farklı ulusal faaliyet yapılmış ve ilimizde 2500 öğrenci sporcu misafir ettik.