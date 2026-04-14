Gümüşhane’de yapılan Okullu Yıldızlar Karate grup birinciliğinde üç altın bir gümüş madalya kazanan dört sporcu Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

11-12 Nisan tarihlerinde Gümüşhane’de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Karate Grup birinciliğinde 32 kiloda Necmettin Erbakan İmam Hatip OrtaokulundanTuana Küçüktiryakioğlu, 32 kiloda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Hatice Sena Çolak, ve +58 kiloda Dr. Sadık Ahmet Ortaokulundan Buğra Özeker tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldular. 50 kiloda 23 Nisan Ortaokulundan Emir Fatih Çamlıbel ise finalde kaybederek ikincili oldu.

Grup birinciliğinde madalya kazanan dört sporcu 16-17 Mayıs tarihlerinde Uşak’ta yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.