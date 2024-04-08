Küçük erkekler grekoromen güreş grup birinciliğinde üç sporcumuz Türkiye finallerine katılma hakkı kazandılar.

2-4 Nisan tarihlerinde Amasya’da yapılan Okul Sporları Küçük erkekler grekoromen grup birinciliğinde Çorum Sporcu Eğitim Merkezi ve Çorum Belediyespor kulübü sporcularından 52 kiloda İlhan Bolat ve Çorum Belediyespor kulübünden 57 kiloda Alperen Demirkol sıkletlerinde birinci olarak altın madalya kazandılar.

Çorum Belediyespor’dan 62 kiloda Furkan Berk Yılmaz ise grup üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Üç sporcu 26-30 Nisan tarihleri arasında Edirne’de yapılacak olan Okul Sporları Küçük erkekler grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.