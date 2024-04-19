Okullararası Gençler Özel Sporcular Mental 3x3 Basketbol Turnuvasında yıldız erkeklerde Sultan Abdulhamid Han ortaokulu gençlerde ise Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu birinciliği kazandı.
2023-24 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Özel Sporcular Mental 3x3 Basketbol il birinciliğinde yıldızlar ve gençlerde ikişer okul mücadele etti.
Yeni Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde yıldız erkeklerde Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu rakibi Gazipaşa Ortaokulu’nu yenerek birinciliği kazandı.
Genç erkeklerde ise Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu rakibi Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde galip gelerek birincilik kupasını aldı.
Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye sporculara ise madalyaları verildi.