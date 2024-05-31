İsrail'in Filistin'e dönük soykırım saldırıları ve Refah katliamına karşı Çorum’da ‘Özgür Filistin’ yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Valilik önünde buluşan onbinlerce kişi ‘Katil İsrail Filistin’den defol’ sloganlarıyla Hürriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

İsrail'e lanet sloganları atan vatandaşlar, hayatını kaybeden siviller için dua etti.

Çorum Filistin Platformu adına bir basın açıklaması okuyan platform sözcüsü Hüseyin Kılıç; ‘İnsanlık tarihinin en utanç verici dönemlerinden birinde yaşıyoruz.’ dedi

Allah’a isyanla, peygamberlerini öldürmeyle meşhur olmuş Yahudiler’in, insanlığın başına gelmiş en büyük belalardan biri olduğunu yeniden göstermiş olduğunu belirten Kılıç, 7 Ekim'den bu zamana 8 aydır, insanlığı köleleştirmeyi kendisine inanç bellemiş azgın bir topluluğun yaptığı zulmü bütün dünyanın seyrettiğini söyledi.

Bugün insan haklarının sadece Yahudi haklarından ibaret olduğunu bir kez daha öğrenmiş’ olduk diyen Kılıç; “Her türlü silahı acımasızca kullanan bu çapulcu sürüsü birlik olamamış Müslümanların izzet ve şerefinin üzerinde adeta tepiniyor. İsrail zulmü tankla, uçakla, füze ile ve en son yakarak insanları çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden yok ediyor. Emperyalist devletler İsrail'in arkasında dururken Müslüman ülkelerin yöneticileri bu vahşeti ne yazık ki seyrediyor. Bir avuç kardeşlerini koruyamıyor. Aç kalmış kardeşlerine gıda bile ulaştıramıyor. Birliğimizi kaybettiğimiz günden beri aynı şeyleri Afganistan'da, Irak'da, Suriye'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da ve Gazze’de yaşadık ve hala yaşamaya devam ediyoruz. Gazze’deki Aksa tufanı bize çok önemli şeyler öğretti. Küresel kuruluşların, birleşmiş milletlerin, Nato'nun hiçbir işe yaramadığını öğrendik. İnsan haklarının Yahudi haklarından ibaret olduğunu öğrendik. Bir avuç korkusuz Müslümanın yeryüzünün en büyük askeri gücü zannedilen İsrail'i nasıl da maymuna çevirdiğini gördük. Eğer inanırsak tek güç ve kuvvet sahibinin Allah olduğunu yeniden öğrendik. Allah'ın yardımını celbedecek bir gayret ortaya koyarsak yeryüzünün en büyük ordularına bile galip gele bileceğimizi öğrendik.” şeklinde konuştu

Artık kınama döneminin bittiğini belirten Kılıç, bütün dünya liderlerine seslenerek;

“Vatanı uğruna cihat etmenin en büyük izzet ve şeref olduğunu öğrendik. Kafirlerin sözden, edebiyattan değil güçten ve mücadeleden anladığını öğrendik. Bir yasin 105 füzesinin 1000 kınamadan daha etkili olduğunu öğrendik. Utanç içindeyiz değerli kardeşlerim. Bütün dünya, insanlık utanç içindedir. Çaresizliğimiz, acizliğimiz sebebiyle utanç içindeyiz. Bu eylemlerde bir araya gelişimizi Rabbimizin mazeret olarak bizden kabul etmesini talep ediyoruz. Buradan bütün dünya ülkelerinin yöneticilerine sesleniyoruz. Kınama dönemleri bitmiştir. Birleşmiş Milletler 5 ülkenin esareti altındadır. Harekete geçmeden, askeri bir güçle silahla müdahale etmeden hiçbir sonuç elde edilemediğini görmüş olduk. İsrail denilen bu terör şebekesi ile yapılacak her türlü ilişki gayri ahlaki ve gayri meşrudur. Savaşı sonlandıracak askeri, siyasi ve ticari tedbirler alınmalıdır.” diye konuştu

‘Özgür Filistin Yürüyüşü’ yapılan duanın ardından sona erdi.