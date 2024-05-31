Çorum İl Müftülüğü 4-6 Yaş Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler için "Yıl Sonu Etkinliği" düzenlendi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, velililer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte yıl boyunca kursta eğitim gören minikler, şenlikte buluştu.

Çocukların coşkusuna ortak olan Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım; “Çorum merkezde 17, il genelinde ise 53 Kur’an Kursu’nda 1688 yavrumuz din bilinci, Allah inancı, peygamber sevgisini değerler eğitimi, kültürel ve tarihi bilinç oluşturmak için hocalarımızla beraber gayret ediyoruz. Bu eğitim merkezlerimizde bizlere yavrularını emanet eden kıymetli velilere şükranlarımız arz ediyorum.” dedi

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise çocuklarını kurslara gönderen velilere teşekkür ederek; “Kültürümüzde eğitim 4 yaşında başlar. Çünkü çocuklarımız 4 yaşından itibaren tam bir alıcı durumundadır ve ne söylersen alır. 4-6 yaş Kur’an kurslarımızda çocuklarımız faydalı ne öğreniyorsa anında alıyor. Sadece Kur’an-ı kerim değil bunun yanında beceri kazanma, resim, spor, satranç vb oyunlarla çocuklarımız hem güzel vakit geçiriyor hem de öğreniyorlar. Bu anlamda kurslarımızı destekliyoruz. Bu yıl 1688 öğrencimiz kurslarımızda eğitim-öğretim gördü. Hedefimiz bu sayıyı daha da artırmak.” İfadelerini kullandı

Konuşmaların ardından çocuklar Kur’an-Kerim okuyarak, ilahiler seslendirdi.