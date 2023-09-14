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Çorum’da partililerle bir araya gelen Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Atmaca, halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı mutlaka bir değişim olacağını belirterek; “Her alanda ciddi problemlerimiz var. Bu sorunlar bi değişikliği mutlaka meydana getirecektir. Biz bu önümüzdeki seçimden umutluyuz.” dedi

Saadet Partisi’nin yerel seçimlere 5 ay kala ‘Milletin Vekilleri Milletin Yanında’ mottosuyla başlattığı seçim kampanyası kapsamında Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Çorum’ da partililerle bir araya geldi.

Millet Bahçesi’ndeki İskele Park Kafe ve Restoran’da düzenlenen toplantıya Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, Saadet Partisi Yüksek Divan Kurulu üyesi Ahmet Bölükbaş ve partililer katıldı.

MİLLET İTTİFAKI’NIN ALDIĞI YÜZDE 48.5 BÜYÜK BİR ZAFERDİR

14 Mayıs seçimlerine değinerek konuşmasına başlayan Atmaca, Millet İttifakı’nın aldığı yüzde 48.5’lu oy oranının büyük bir zafer olduğunu belirterek; “Bir seçim yaşandı. Seçimle ilgili bir algı oluştu; ‘Cumhur İttifakı kazandı, Millet İttifakı kaybetti’ diye ama şu durum dikkate alındığında bir kayıp yok. Şöyle ki ;’Cumhur İttifakı’nın elinde bulundurduğu güçlerle Millet İttifakı’nın elinde bulundurduğu güçler kıyaslandığında aslında 48.5 büyük bir zaferdir, 52 büyük bir hezimettir. Maddin gücün tamamı bunlarda. Bütün devlet kurumlarını kendi personeli gibi kullanmaktan çekinmeyen bir anlayış. Bütün imamların mahalle temsilcisi gibi çalıştığı bir dönem. Bütün kamu imkanlarını kullanmaktan çekinmeyecek bir anlayış. Bütün cemaat ve sivil toplum kuruluşlarının ya tehdit yada şantajla desteklerinin temin edildiği bir ortamda bence Millet İttifakı’nın aldığı oy küçümsenecek bir sonuç değil.” şeklinde konuştu

Ülkenin geldiği durumdan kurtulmasının yolunun Milli Görüş’ten geçtiğini kaydeden Atmaca;

“İktidarın yanlış politikalarının sonucu hayata yansımaya başladı. Ekonomik olarak aklen ve Matematik olarak geçim imkansız hale geldi. Örneğin 11 bin lira asgari ücret alan bir vatandaşımız minimum 6-7 bin lira kira ödüyor. Emeklinin halini hiç konuşmaya gerek yok. Emeklinin maaşı ev kiralarına yetmiyor. Dolayısıyla bu yanlış anlayışın ekonomik uygulamaları sonucunda gelinen nokta bu. Her alanda ciddi problemlerimiz var. Bu sorunlar bi değişikliği mutlaka meydana getirecektir. Biz bu önümüzdeki seçimden umutluyuz. Çünkü bu son seçime ‘vatan mı soğan mı?’ propagandası ile seçime gidildi ama artık millet bunun algıyı yönetmek üzere koyulduğunun farkında. Millet artık bütün meselenin ekonomi ve adalet olduğunu anladı. Ülkenin getirildiği bu durumun kurtulabilmesinin tek yolu Milli Görüş’ün yeniden yönetime gelmesinden geçiyor. Çünkü Allah’tan korkan ve Allah’a hesap vereceğini bilen bir kitleyiz.” ifadelerini kullandı

SEÇİME KENDİ ADAYLARIMIZLA GİRECEĞİZ

Yerel seçimde ‘İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde işbirliği yapacak mısınız? Şeklindeki soruya da cevap veren Atmaca, şu anda Gelecek Partisi ile birlikte hareket ettiklerini ve seçime böyle hazırlandıklarını dile getirerek; “Şu an Gelecek Partisi ile birlikte hareket ediyoruz. Bütün seçim bölgelerinde kendi çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Hepimizin bildiği gibi seçim bir sonuç alma sanatıdır. Seçim yaklaştığında bir kısım diyaloglar olur ama bu genel seçim gibi olmaz. Lokal olur. Herkese kapısını kapatan bir parti değiliz. Biz sonucunda bu millete hizmet varsa herkesle diyaloğa girmekten, işbirliği yapmaktan çekinmeyiz. Şu anda bir şey yok ve biz bütün seçim bölgelerinde kendi adaylarımızla seçime girecekmiş gibi çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu