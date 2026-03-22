Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Teşkilatı'nın bayramlaşma programına katılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın önümüzdeki seçimlerin önemine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtirmek istediklerini söyledi.

Aşgın; “Önümüzdeki seçimlerin ne kadar önemli olduğunu bilmeyen yoktur. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımların devam edebilmesi için, mazlumlara umut olan bu milletin mazlumlara umut olmaya devam edebilmesi için ve etraf kan golü iken güçlü bir liderlikle ülkemizin bekası için önümüzdeki seçimlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunun için durmadan, usanmadan, yorulmadan, kim ne derse desin inanmışlıkla, bir dönem daha Recep Tayyip Erdoğan’ı seçtireceğiz.” ifadelerini kullandı

Güçlü devlet olmanın bir bedeli olduğunu ve Türkiye’nin de bu bedeli ödemeye devam ettiğini aktaran Aşgın; “Bu zor günlerde bir şükrümüz var; Lideri Recep Tayyip Erdoğan yanında bilge lider Devlet Bahçeli en kritik, en kritik bir dönemde en çok birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız olduğu bir dönemde bir karar verdiler ve güçlerini birleştirdiler. Kim ne derse desin, Kim hangi iftirayı atarsa atsın, bu güçlü liderlikle etrafımızda kan gölü varken, zulüm varken, etrafımız adeta yangın yerine dönmüşken bir huzur ikliminde iki lider bu gemiyi yürütüyor.” diye konuştu