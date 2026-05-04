U 17 Gelişim Liginde Arca Çorum FK’nın play-off 4. turundaki rakibi Göztepe oldu. Kırmızı Siyahlı takım 7 Mayıs perşembe günü Ankara’da Göztepe ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar mücadele ettiği play-offda dördüncü tur maçları Ankara’da oynanacak. 16 takımın mücadele edeceği play-off etabında Çorum FK ile Göztepe takımları perşembe günü saat 13’de Gölbaşı Mogan 2 nolu sahasında karşılaşacak. Normal sürenin berabere bitmesi halinde direk penaltı atışları sonunda bir üst tura yükselen takım belli olacak.

16 takımın mücadele edeceği ilk günde kazanan sekiz takım 5. tura yükselecek. Beşinci turda oynanacak dört maçı kazanan takım İzmir’de yapılacak finallere gitmeyi garantileyecek. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın direk katılacağı finallere gitmek için beşinci turda mağlup olan dört takım eşleşerek karşılaşacaklar. Bu iki maçı kazanan takım ile Türkiye finallerinde mücadele edecek sekiz takım belli olacak.

Ankara’da yapılacak 4. tur maçlarında Beşiktaş- Çaykur Rizespor, Gaziantep FK-Altay, Kasımpaşa- Samsunspor, Arnavutköy Belediyespor- Bursa Yıldırımspor, MKE Ankaragücü- Trabzonspor, Özbelsan Sivasspor- Tümosan Konyaspor ve Kullarspor- Diyarin Terspor faileyetleri takımları karşılaşacak.