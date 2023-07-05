MURAT KARASU

Çorum’un başarılı doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Suat Hayri Kağızman, Buharaevler Mahallesi Buharaevler 7. Sokak No:2/5 (Safir AVM karşısı) adresinde özel muayenehanesini açtı.

Mide, bağırsak hastalıkları teşhis ve tedavisi, hemoroid, fissür(makat çatlağı), kıl dönmesi(plonidal sinüs) teşhisi ve tedavisi, tırnak çekilmesi operasyonu ve cerrahi sünnet hizmeti verdiğini belirten Opr. Dr. Suat Hayri Kağızman, kendi açtığı temiz, nezih ve hijyen şartlarına uygun özel kliniğinde hasta kabulüne başladı.