Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hüseyin Göksal ile birlikte yeni aile hekimliği yönetmeliği ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Kamuoyunda ‘aile hekimlerinin işyükünün artacağı ve aile hekimlerinin antibiyotik ve ağrı kesici yazamayacak’ iddialarına açıklık getiren Zehir, yeni yönetmeliğin hem aile hekimlerini hem de toplum sağlığını korumaya yönelik olduğunu söyledi.

Yeni yönetmelikte aile hekimlerinin işlevinin artırıldığını aktaran Prof. Dr. Zehir, 2.ve 3.basamak sağlık hizmetlerinin verilmesi noktasında yeni yönetmeliğin çok önemli olduğunu belirtti.

Zehir, yönetmelikteki değişiklikle lohusaların izlemleri, kronik hastalık takipleri, kanser taramaları, hipertansiyon/diyabet taramaları gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin, hizmet sunumundaki etkinliklerinin artırılacağını ifade etti.

AİLE HEKİMLERİNİN GÖREVİ SADECE REÇETE YAZMAK DEĞİL

Aile hekimlerinin sadece görevinin reçete yazmak olmadığını dile getiren Zehir, aile hekimlerinin artık yeni yönetmelikle kendisine kayıtlı olan nüfustaki bebeğin, gebenin, kronik hastaların periyodik olarak takibini yapacağını kaydetti.

Yeni yönetmelikle aile hekimlerinin işyükünün artacağı iddialarına açıklık getiren Zehir, yeni yönetmelikle aile hekimlerinin eski sisteme oranla hasta sayısının düşeceğini belirterek; “Aile hekimliği birimlerine kayıtlı nüfusun 4000 den 3500'e ile düşürülerek, aile hekimlerimizin vatandaşlarımıza ayıracağı sürenin artırılması amaçlanmıştır. Ayrıca yeni yönetmelikle vatandaşlarımızın kayıtlı oldukları aile hekimlerine yılda en az iki kez başvurmaları, kontrol ve taramalarını yaptırmaları istenmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın aile hekimliği birimlerini ziyaret etmelerini, takiplerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Aile hekimlerimiz ve vatandaşlarımız için son derece samimi ve yapıcı bir tutumla çıkarılan bu yönetmelik ile olası hastalıkları erken safhada tespit ederek tedavi etmek ve ikinci, üçüncü basamak sağlık tesislerine olan başvuruları azaltmak amaçlanmıştır. Bunu yaparken yukarıda saydığımız tarama takip ve izlemleri daha etkin yapan hekimlerimizin ücret olarak teşviki sistemi getirilmiş olup sahadaki uygulaması da aynı hassasiyetle takip edilecektir.” diye konuştu

ANTİBİYOTİKLER ARTIK ETKİSİNİ YİTİRMEYE BAŞLADI

Aile hekimlerinin antibiyotik ve ağrı kesici yazamayacağı iddialarına da cevap veren Zehir, antibiyotiklerin artık etkisinin azaldığına dikkat çekti.

Türkiye’de antibiyotik kullanım oranı OECD ortalamasından 2,5 kat daha yüksek olduğunu vurgulayan Zehir; “Gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımı, küresel bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu oranın düşürülmesi amacıyla, hekimlerin akılcı kullanması antibiyotik desteklenmektedir. Akılcı ilaç kullanımı kapsamına, halk arasında ağrı kesici olarak bilinen non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar ve mide koruyucu olarak bilinen ilaçlar da dahil edilmiştir.” dedi

Aile hekimliği sistemi ile birinci basamakta sunulan koruyucu sağlık hizmetinin kapsamı da genişletildiğini aktaran Zehir, yeni yönetmelikle ilgili şunları söyledi;

Bakanlığımız 2005 yılında pilot uygulama olarak başlayan ve 2010 yılında ülke genelinde uygulanan aile hekimliği uygulamasında belirli dönemlerde uygulama değişikliğine giderek, sistemin daha işlevsel ve verimli hale getirilmesini hedeflemiştir. Bu değişiklikler vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ulaşımını kolaylaştırmakla birlikte, verilen hizmetin kalitesini artırmaya da yöneliktir. Yeni yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile vatandaşlarımızın sağlığa eriştiği ilk kapının, aile hekimi olması ve aile hekimlerimizin sağlığın nabzını tutması, aile hekimliği sistemimizin etkinlik ve verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir. Aile hekimliği sisteminde her vatandaşımız doğumundan itibaren, yaşına ve sağlık durumuna uygun şekilde belirli aralıklarla izlenmektedir. Bebek ve çocuklarımız ilk 1 yıl içerisinde 8 kez, sonraki 5 yıl içerisinde de 7 kez olmak üzere toplam 15 kez aile hekimince izlenmektedir. 5 yaşından 18 yaşına kadar ise yılda 1 kez izlemleri ve okul sağlığı kapsamında periyodik muayeneleri yapılmaktadır. 15-49 yaş arası kadınlarımız 6 aylık dönemler halinde yılda 2 kez izlenmekte, gebelerimiz gebelikleri boyunca 4 kez, lohusalarımız ise 42 günlük süreçte 3 kez aile hekimince izlenmektedir. 18 yaşından itibaren her vatandaşımızın herhangi bir sağlık problemi olmasa dahi, hipertansiyon, diyabet, obezite gibi kronik hastalıklar açısından belirli dönemlerde taraması yapılmaktadır. Ayrıca kronik hastalığı bulunan veya taramalar neticesinde hastalık tespit edilen vatandaşlarımız sık aralıklarla aile hekimince izlenmektedir. Bunların dışında Bakanlığımızın belirlediği yaş gruplarına özel kanser taramaları da yine birinci basamak sağlık kuruluşlarımızda yapılmaktadır. Kadınlarda meme kanseri tarama programı kapsamında; 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi çekimi, Kadınlarda rahim ağzı kanseri tarama programı kapsamında; 30-65 yaş aralığındaki kadınlardan 5 yılda bir HPV -DNA testi yapılması Kolorektal kanser taramaları; 50-70 yaş aralığındaki erkek ve kadınlarda 2 yılda bir gaitada gizli kan testi yapılması, ayrıca evlilik öncesi hemoglobinopat taraması, evlilik öncesi SMA taraması. yenidoğan döneminde topuk kan alımı vasıtasıyla belirlenebilen 5 hastalığa yönelik taramalar da aile hekimliği birimlerinde yapılmaktadır. Tarama ve izlem programlarının dışında toplum sağlığı açısından çok kritik bir öneme sahip olan aşılama programlarının büyük bölümü aile hekimliklerince yürütülmektedir. Halen Bakanlığımızca belirlenmiş 14 hastalığa yönelik aşılama programı uygulanmaktadır.”

Çorum’da birinci basamak sağlık hizmetleri 77 Aile Sağlığı Merkezi’nde bulunan 196 Aile Hekimliği Birimi, 3 Sağlıklı Hayat Merkezi, 2 İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 12 Toplum Sağlığı Merkezi’nce yürütüldüğünü belirten Zehir; “Bakanlığımız tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla, mevzuat ve uygulama değişikliklerinin yanı sıra fiziki şartların da iyileştirilmesi için yeni yatırımlara ağırlık vermiştir. Bu kapsamda ilimizde 8'i yatırım programında yer alan toplam 16 adet aile sağlığı merkezi projesi bulunmaktadır. Bunlardan Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi ve aynı binada hizmet verecek Sağlıklı Hayat Merkezimizle, Binevler Aile Sağlığı Merkezini önümüzdeki günlerde, Mimarsinan Aile Sağlığı Merkezi ve aynı binada hizmet verecek Sağlıklı Hayat Merkezini ise 2025 yılının ilk çeyreğinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı