Çorum Belediyesi ÇOKİŞ Kariyer Birimi, Çorum’un köklü firmalarından YAĞMAKSAN’a istihdamda aracı oldu.

Firma, CNC Torna ve Freze alanında çalıştıracağı kadın personellerin eğitimlerine başladı.

YAĞMAKSAN istihdam edeceği CNC Torna ve Freze alanında istihdam edeceği kadın personellerini ÇOKİŞ aracılığıyla buldu.

İş ilanına başvuran 53 kişi arasında YAĞMAKSAN İnsan Kaynakları tarafından belirlenen 9 kişi eğitime tabi tutuldu.

Çorum Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve YAĞMAKSAN iş birliği ile yapılan çalışmada başarılı olan 6 kadının iş başı yaparak CNC operatörü olacağı belirtildi.

YAĞMAKSAN İdari ve Mali işlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ebru Gül Çömüz, firma olarak büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti.

Bölgede bir imza atarak CNC Torna ve Freze operatörü kadın yetiştirme hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü ifade etti. Çömüz, Çorum Belediyesi Kariyer Birimi ÇOKİŞ’in istihdam konusunda kendilerine her zaman yardımcı olduğunu belirterek teşekkür etti.

Makine AŞ İnsan Kaynakları Uzmanı Hüseyin Kızılırmak da ÇOKİŞ ile istişareli olarak çalıştıklarını ve eleman alımı yaparken ÇOKİŞ’in başvuru havuzundan yararlandıklarını söyledi. Organize Sanayiye kadın eli değmesinin işlerine olumlu yönde katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Hüseyin Kızılırmak projenin hayata geçme noktasında kendilerine desteklerini esirgemeyen ÇOKİŞ birimine ve YAĞMAKSAN Genel Müdürü Fatih Yağlı’ya teşekkür etti.

ÇOKİŞ aracılığıyla YAĞMAKSAN fabrikasında eğitimleri devam eden kursiyerler ÇOKİŞ sayfasında işçi alımlarını sürekli takip ettiklerini ifade ettiler. ÇOKİŞ projesinin hayata geçmesini sağlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve kadınların tüm işleri yapabileceğini gösterebilmek adına kendilerine imkan sağlayan YAĞMAKSAN Genel Müdürü Fatih Yağlı ve ekibine teşekkür ettiler.