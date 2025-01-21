Çorum'da ormanlık alanda avcılar tarafından bulunan cesedin, yaklaşık üç haftadır kayıp olarak aranan 43 yaşındaki Sedat Uysal’a ait olduğu öğrenildi.

Hızırdede köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan kişiyi gören avcılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş ve olay yerine jandarma ekipleri sevk edilmişti. Kesik ya da darp izine rastlanmayan cesedin bazı bölümlerine yabani hayvanlar tarafından zarar verildiği tespit edilmişti.

Üzerinden İran riyali çıkması nedeniyle yabancı uyruklu olabileceği değerlendirilen cesedin Çorum Kızılpınar Köyü nüfusuna kayıtlı Sedat Uysal’a ait olduğu öğrenildi.

43 yaşındaki Uysal’ın cenazesi Ulumezarlık’ta toprağa veridi.