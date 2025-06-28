28. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında siyah ve beyaz grupta sıralama hafta sonu oynanacak dört maçla tamamlanacak.

Beyaz Grupta üçüncü belli liderlik için Kurt Elektirik ve Es Bilişim çekişiyor. Siyah Grupta ise sıralama yarın oynanacak iki maç sonunda belli olacak.

Mimar Sinan sahasında yarın saat 18’de oynanacak maçta üç maçtan puansız ayrılan Vizyon Tarım ile yedi puanma ikinci sırada bulunan Es Bilişim takımları karşılaşacak. Es Bilişim bu maçta farklı kazanarak grup lideri olmak için mücadele edecek. Günün ikinci maçında lider Kurt Elektirik ile Er Yap İnşaat takımları arasındaki maça iddiası bulunmayan Er-Yap İnyaat takımı çıkmayacağı bildirdiği için Kurt Elektrik takımı 3-0 hükmen galip ayrıldı.

Turnuvada son grup maçıı yarın Siyah grupta oynanacak. Günün ilk maçında saat 18’de Çorum Sürücü Kursu Nurkaya Group arasındaki maç Nurkaya Grou çıkmayacağı bildirdiği için oynanmayacak, Bu maçtan hükmen galip ayrılan Çorum Sürücü Kursu 10 puanla gruptan lider olarak çıktı.

Günün tek maçında ise 5 puanla üçüncü sırada bulunan Bolat Harita Mühendislik takımı ile bir puanla son sırada bulunan Düvencispor karşısında galip gelmesi halinde gruptan ikinci olarak çeyrek finale yükselecek.

Bu takdirde Çopraşıklı Deli Kadirspor takımı baraj maçı oynayacak.

Hakemler Açıklandı: Vizyon Tarım- Es Bilişim: Abdullah Enes Gökgüney, Taha Rahmi Atılgan, Yunus Emre Günaydın. Düvenci Belediyespor- Bolat Harita: Nuriye Çınar Bal, Fatih Koçak, Edanur Dölkeleş.